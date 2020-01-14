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"Немного грустно": на Софийской площади демонтируют новогоднюю елку

Коммунальные службы разбирают главную елку страны

сегодня, 15:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня, 14 января, коммунальные службы столицы начали уборку главной новогодней елки в стране. Об этом передает издание "Вечерний Киев".

Так,  с зеленой красавицы снимут гирлянды и игрушки, которые будут храниться до следующего года, а сама елка будет вывезена для дробления в компост, которым сотрудники КП "Киевзеленстрой" будут удобрять зеленые зоны в парках.

Отмечается, что кроме самой елки разбирается и рождественская ярмарка, которая устанавливалась здесь же неподалеку на период зимних праздников. Домики с фуд-корта также будут отправлены на склад для установки в следующем сезоне новогодних каникул. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная новогодняя елка в Украине была привезена из Прикарпатья.


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Источник: https://vechirniy.kyiv.ua/news/yalynku-na-sofiys-kiy-ploshchi-pochaly-demontuvaty
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