"Немного грустно": на Софийской площади демонтируют новогоднюю елку

Сегодня, 14 января, коммунальные службы столицы начали уборку главной новогодней елки в стране. Об этом передает издание "Вечерний Киев".

Так, с зеленой красавицы снимут гирлянды и игрушки, которые будут храниться до следующего года, а сама елка будет вывезена для дробления в компост, которым сотрудники КП "Киевзеленстрой" будут удобрять зеленые зоны в парках.

Отмечается, что кроме самой елки разбирается и рождественская ярмарка, которая устанавливалась здесь же неподалеку на период зимних праздников. Домики с фуд-корта также будут отправлены на склад для установки в следующем сезоне новогодних каникул.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная новогодняя елка в Украине была привезена из Прикарпатья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!