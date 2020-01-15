Полиция задержала 115 тыс пьяных водителей в 2019 году: рекорд за последние 3 года

За прошедший год на дорогах Украины полицейские остановили и оштрафовали 115 711 человек, ехавших в алкогольном опьянении за рулем. Об этом иформирует "Сегодня" со ссылкой на заместителя главы Патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

Сообщается, что такое количество стало наибольшим за последние три года в нашей стране: в 2018 году копы задержали около 110 тыс водителей подшофе, а в 2017-ом – 114 тыс. Как отметили в полиции, чаще всего водителей "под мухой" патрульные останавливают в праздничные дни. При этом, у некоторых водителей алкотестер сильно зашкаливает при норме содержания алкоголя в организме 0,2 промилле. Так, в Киевской и Волынской областях было несколько случаев, когда люди садились за руль в алкогольном опьянении, превышающим норму в 25 раз, что составляет 5 промилле. Примерно это равно выпитому перед поездкой литру крепкого спиртного. При этом, алкорекорды фиксируют как у мужчин, так и у женщин. Случалось также, что полицейские задерживали пьяных таксистов.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что новая система камер будет контролировать водителей.

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