Полиция задержала 115 тыс пьяных водителей в 2019 году: рекорд за последние 3 года

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За прошедший год на дорогах Украины полицейские
остановили и оштрафовали 115 711 человек, ехавших в алкогольном опьянении
за рулем. Об этом иформирует "Сегодня" со ссылкой на заместителя главы
Патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.
Сообщается, что такое количество стало
наибольшим за последние три года в нашей стране: в 2018 году копы задержали
около 110 тыс водителей подшофе, а в 2017-ом – 114 тыс. Как отметили в полиции,
чаще всего водителей "под мухой" патрульные останавливают в праздничные дни.
При этом, у некоторых водителей алкотестер сильно зашкаливает при норме
содержания алкоголя в организме 0,2 промилле. Так, в Киевской и Волынской
областях было несколько случаев, когда люди садились за руль в алкогольном
опьянении, превышающим норму в 25 раз, что составляет 5 промилле. Примерно это
равно выпитому перед поездкой литру крепкого спиртного. При этом, алкорекорды
фиксируют как у мужчин, так и у женщин. Случалось также, что полицейские
задерживали пьяных таксистов.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что новая система камер будет контролировать водителей.
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