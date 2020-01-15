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«Рабство» в Украине: били и заставляли работать на стройке

В Житомирской области задержали группировку, которую подозревают в торговле людьми

сегодня, 13:49
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня в Житомирской области удалось задержать группировку, которую подозревают в торговле людьми. Согласно информации пресс-службы Офиса генпрокурора, фигуранты дела отобрали документы у шестерых человек и, применяя насилие, заставляли их выполнять трудную работу.

Гособвинители рассказывают: сегодня в одном из домов прошел обыск, в результате которого удалось освободить шестерых человек, в том числе – гражданина Беларуси. Условия, в которых насильно удерживали трудовых "рабов", а также еда были далекими от нормальных. Кроме того, в этом доме нашли взрывчатку, боеприпасы и огнестрельное оружие. По версии следователей, подозреваемые в торговле людьми били и издевались над своими жертвами. А чтобы те не сбежали, их контролировала "охрана". Эксплуатировали мужчин, в основном, на стройках и ремонтах объектов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина в 2017 году вышла из группы стран, в которых процветает торговля людьми.


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