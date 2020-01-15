В Польше в аварии погибли два украинца

Вчера, 14 января, в Мазовецком воеводстве Польше произошло ДТП, в котором погибли два гражданина Украины, сообщает "Укринформ".



Трагедия произошла в районе населенного пункта Любицы примерно в 50 км к югу от Варшавы.

Известно, что легковушка, в которой находились 4 человека, врезалась в фуру. В результате, погибли все, кто находился в легковом автомобиле. Двое из них — граждане Украины и двое — Польши.

Руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса отметила, что погибшие были братьями.

"К большому сожалению, в этой ужасной ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 по 1992 года рождения", - сказала дипломат, добавив, что родственников погибших известили о трагедии.

Родственники погибших уже выехали в Польшу, чтоб заняться вопросами репатриации тел погибших в Украину, добавила она.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Как сообщал сайт "Комментарии", 28 ноября в словацких Татрах погибли двое альпинистов из Украины. Трагедия произошла, когда альпинисты возвращались на базу.





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