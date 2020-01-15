Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Польше в аварии погибли два украинца
НОВОСТИ Все новости

В Польше в аварии погибли два украинца

Погибшие в ДТП в Польше были родными братьями

сегодня, 13:49
Автор:

• Мария Чиренко

Вчера, 14 января, в Мазовецком воеводстве Польше произошло ДТП, в котором погибли два гражданина Украины, сообщает "Укринформ".

Трагедия произошла в районе населенного пункта Любицы примерно в 50 км к югу от Варшавы.

Известно, что легковушка, в которой находились 4 человека, врезалась в фуру. В результате, погибли все, кто находился в легковом автомобиле. Двое из них — граждане Украины и двое — Польши.

Руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса отметила, что погибшие были братьями.

"К большому сожалению, в этой ужасной ДТП погибли двое граждан Украины - родные братья 1991 по 1992 года рождения", - сказала дипломат, добавив, что родственников погибших известили о трагедии.

Родственники погибших уже выехали в Польшу, чтоб заняться вопросами репатриации тел погибших в Украину, добавила она.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

Как сообщал сайт "Комментарии", 28 ноября в словацких Татрах погибли двое альпинистов из Украины. Трагедия произошла, когда альпинисты возвращались на базу.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856097-u-polsi-v-dtp-zaginuli-dvoe-ukrainciv.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...