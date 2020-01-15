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Судья Голосеевского суда «задним числом» исправила решение в реестре, - инвесторы ЖК на Кондратюка

Судья Голосеевского районного суда Киева Наталья Чередниченко якобы внесла изменения в решение от 3 декабря 2019 года об аресте имущества застройщика ЖК на Кондратюка (бывший «Министерский») компании «Энергополь Украина»

сегодня, 20:53
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Как утверждают инвесторы застройщика, изменения были внесены после внесения решения в Государственный реестр.

"Более полутора лет как дом, в котором была приобретена квартира, не достраивается. Год директор компании-застройщика "Энергополь Украина" Татьяна Семенкова врала нам, что все достроит. Когда мы поняли, что будет беда, мы обратились в правоохранительные органы и в суд с целью наложить арест на имущество компании", - рассказал глава инициативной группы инвесторов Виталий Беспалый.

В то же время, как утверждает инвестор, судья Голосеевского районного суда Киева Чередниченко Наталья Петровна могла тайно изменить решение в пользу ответчика.

"Уже 10 декабря решение об аресте исчезает из реестра. 11 декабря мы позвонили в ГП "Информационные судебные системы", где нам сообщили, "что публичный доступ к постановлению от 03.12.19 года ограничен Голосеевским районным судом, но в реестре оно есть", - сообщил Беспалый.

По словам инвестора, 30 декабря 2019 года в уголовном производстве по данному делу появляется решение об удовлетворении ходатайства старшего следователя об оставлении без рассмотрения ходатайства об аресте имущества.

"Судья исправила уже существующее решение просто в государственном реестре", - подчеркнул Беспалый, добавив, что инвесторы в связи с этим уже обратились в Государственное бюро расследований.

Беспалый также отметил, что 17 января Оболонский райсуд Киева будет рассматривать снятие ареста с имущества "Энергополь Украина", что вызывает беспокойство у инвесторов.



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Источник: https://ukranews.com/news/677524-sudya-goloseevskogo-suda-ispravila-uzhe-sushhestvuyushhee-reshenie-v-gosreestre-investory-zhk-na
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