Иранцы собирали обломки самолета «МАУ» на металлолом: эксперт об осмотре места катастрофы в Тегеране

После крушения украинского самолета в Иране местные собирали обломки лайнера на металлолом. О деталях работы украинских специалистов, расследующих катастрофу Boeing 737 под Тегераном, рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.





Так, когда украинские специалисты прибыли на место падения самолета, то увидели там большое количество людей.

"Иранцев, которые собирали остатки, вещи, обломки, кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", - рассказал Рувин.

Кроме того, отмечается, что отсутствовали нижняя часть самолета, кабина, а также кресла.

"Нам предоставили возможность посмотреть останки самолета, сказали, что они лежат в ангаре, - рассказывает о работе специалистов Рувин. – Но когда мы туда приехали в конце дня, то увидели, что это просто куча бульдозером собранных обломков самолета, на которых ничего не было видно, понятно".

Вечером 10 января украинские эксперты обнаружили сумки погибших, гаджеты, на которых были следы, свидетельствующие о поражении ракетой или подобными элементами. Напомним, что Иран публично признал атаку самолета ракетами 11 января.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Иране завершили идентификацию тел погибших украинцев. Планируется, что 19 января тела украинцев репатриируют в Киев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!