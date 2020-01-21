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У Boeing умалчивали важные обстоятельства авиакатастрофы в Амстердаме, - иноСМИ

В The New York Times опубликовано расследование крушения Boeing 737 под Амстердамом, в котором спустя годы выявили новые подробности аварии

21 января 2020, 10:23
Автор:

• Таисия Ерохина

Спустя десятилетие появились новые данные о крушении Boeing 737 на рейсе Turkish Airlines, произошедшем в Амстердаме в 2009 году. Так, компания Boeing умалчивала важные обстоятельства трагедии, за которые должна была понести ответственность, сообщается в расследовании The New York Times.

Напомним, после авиакатастрофы под Амстердамом в феврале, в которой погибло 9 человек, голландские следователи предъявили обвинения в аварии пилотам. Тогда сообщалось, что они не отреагировали должным образом, когда автоматизированная система вышла из строя и вызвала падение самолета в поле. Отмечается, что Голландский совет в окончательном отчете по трагедии вставил заявления американской команды о том, что некоторые ошибки пилота не были "должным образом подчеркнуты".

Издание сообщает, что действия компании Boeing также несли риски из-за выбора конструкции и ошибочной оценки безопасности. В частности, речь идет о неполадках в работе датчика для определения высоты. В расследовании издание утверждает, что именно из-за этого самолет слишком снизил скорость перед запланированной посадкой, однако пилоты проинформированы о нюансах работы датчика – не были. Отметим, что в расследовании указывают на сходство этой авиакатастрофы с крушением Boeing 737 MAX в Индонезии в 2018 году, среди причин которого также заявлена неисправность датчика.

Ранее "Комментарии" сообщали, что появился отчет Ирана о сбитом самолете "МАУ".


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/01/20/business/boeing-737-accidents.html?action=click&auth=login-facebook&module=News&pgtype=Homepage
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