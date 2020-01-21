Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Донецке ликвидировали замкомандира полка «МВД ДНР»
НОВОСТИ Все новости

В Донецке ликвидировали замкомандира полка «МВД ДНР»

Кривуля присоединился к боевикам в 2014 году и был убит в понедельник в Донецке

21 января 2020, 10:59
Автор:

• Наталья Шевченко

В Донецке убили замкомандира полка спецназначения внутренних войск МВД самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Алексея Кривулю. Об этом рассказал депутат "Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский, пишут "РИА Новости".

Подробности убийства он не раскрыл, лишь отметил, что в данный момент ведутся следственные действия.

Известно, что Кривуля родился в Николаевке, а к ополченцам присоединился в 2014 году. У него был позывной "Грин".  Кроме того, он исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады так называемого 1 АК.

Как сообщало издание "Комментарии", в районе проведение Операции объединенных сил вчерашние сутки прошли неспокойно и с потерями с украинской стороны.  20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.


 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ria.ru/20200121/1563660090.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...