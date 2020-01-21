В Донецке ликвидировали замкомандира полка «МВД ДНР»

В Донецке убили замкомандира полка спецназначения внутренних войск МВД самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Алексея Кривулю. Об этом рассказал депутат "Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский, пишут "РИА Новости".

Подробности убийства он не раскрыл, лишь отметил, что в данный момент ведутся следственные действия.

Известно, что Кривуля родился в Николаевке, а к ополченцам присоединился в 2014 году. У него был позывной "Грин". Кроме того, он исполнял обязанности первого заместителя начальника штаба 7-й отдельной мотопехотной стрелковой бригады так называемого 1 АК.

Как сообщало издание "Комментарии", в районе проведение Операции объединенных сил вчерашние сутки прошли неспокойно и с потерями с украинской стороны. 20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.





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