Мощный шторм в Испании унес жизни пяти человек

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Большая часть Восточной Испании пострадала из-за
шторма "Глория", который унес жизни не менее пяти человек. Об этом пишет "Украинская
правда" со ссылкой на испанские СМИ.
В понедельник, 20 января, стало известно, что
из-за подтопления и сильного ветра в Испании больше всего пострадали регион вокруг
Валенсии и Балеарские острова. Еще 30 провинций страны были в состоянии
повышенной готовности. Но шторм отступил на юг Франции.
На данный момент известно, что 63-летний мужчина
погиб в центральной части Испании в результате падения черепицы с его дома, еще
одного мужчину сбил автомобиль, который съехал с основной дороги из-за
обледенения. В Автономной области Валенсия из-за переохлаждения скончались 54-летняя
бездомная женщина и 70-летний мужчина. Тело еще одного мужчины нашли недалеко
от торгового центра в Валенсии.
Ранее "Комментарии" писали, что январь в Украине
продолжает радовать солнцем и плюсовыми отметками. Как рассказали в Украинском
гидрометцентре, в некоторых регионах воздух
21 января прогрелся до 5-ти градусов тепла.
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