Мощный шторм в Испании унес жизни пяти человек

Большая часть Восточной Испании пострадала из-за шторма "Глория", который унес жизни не менее пяти человек. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на испанские СМИ.



В понедельник, 20 января, стало известно, что из-за подтопления и сильного ветра в Испании больше всего пострадали регион вокруг Валенсии и Балеарские острова. Еще 30 провинций страны были в состоянии повышенной готовности. Но шторм отступил на юг Франции.

На данный момент известно, что 63-летний мужчина погиб в центральной части Испании в результате падения черепицы с его дома, еще одного мужчину сбил автомобиль, который съехал с основной дороги из-за обледенения. В Автономной области Валенсия из-за переохлаждения скончались 54-летняя бездомная женщина и 70-летний мужчина. Тело еще одного мужчины нашли недалеко от торгового центра в Валенсии.

Ранее "Комментарии" писали, что январь в Украине продолжает радовать солнцем и плюсовыми отметками. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах воздух 21 января прогрелся до 5-ти градусов тепла.

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