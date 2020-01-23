Глава Меджлиса Чубаров: "Мы идем в Крым!"

Глава крымско-татарского Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что 2 мая готовится массовая операция по массовому пересечению админграницы с Крымом в пункте пропуска "Чонгар". Об этом сообщает издание "Крым. Реалии", ссылаясь на "Пятый канал".

По словам Чубарова, акцию ненасильственного сопротивления проведут, чтобы международные организации, "которые постоянно на словах осуждают аннексию Россией Крыма, смогли это подтвердить действиями", приобщившись к пересечению админграницы.

"Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли. Это реальная угроза существованию крымских татар, возможно, впервые со времен депортации в 1944 году", - отметил глава Меджлиса.

Рефат Чубров также отметил, что, согласно плану мероприятия, в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры. Чубаров не исключает, что возможен силовой вариант прорыва на аннексированный полуостров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационная власть Крыма дошла до того, что заявила о намерении переименовать полуостров.

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