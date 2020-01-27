Массовое ДТП под Одессой: 11 разбитых машин, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня утром на трассе "Одесса-Киев" произошло массовое ДТП. Как рассказали в облуправлении полиции, из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

По информации правоохранителей, столкнулись грузовики, легковые авто, а также автобус, который направлялся из Одессы в столицу. Известно, что его водитель скончался до приезда скорой. А один из пассажиров, а также мужчина, находившийся за рулем Skoda, с различными травмами попали в больницу.

Помимо тумана, массовое ДТП могло произойти и из-за мокрого асфальта. Сейчас на месте аварии работают специалисты, а движение на трассе затруднено.

Также в полиции сообщают о том, что недалеко от этого массового ДТП произошло еще одно. Водитель Renault не справился с управлением и влетел в грузовик, в результате чего погибла 81-летняя пассажирка легковушки.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в районе клеверного моста в Одесской области произошли три массовых аварии.

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