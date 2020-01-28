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В Харькове мужчина разгуливал по метро с боевой гранатой

Житель Харьковской области носил в кармане гранату Ф-1

сегодня, 12:18
Автор:

• Елена Волкова

В понедельник, 27 января, в вестибюле на станции метро "Площадь Конституции" полицейские обнаружили мужчину, который носил с собой гранату Ф-1. Об этом "Комментарии. Харьков" узнали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Происшествие произошло в 22:30. Правонарушителем оказался 39-летний житель Васищево. Гранату он носил в левом кармане своей куртки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Гранату изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас полицейские пытаются выяснить, где мужчина приобрел боеприпас и с какой целью хранил. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное производство начато по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Сумской области местный житель нашел в своем автомобиле предмет, похожий на гранату. Чтобы разобраться, что находится в авто, мужчина позвал своего друга. Когда гражданин осматривал предмет, прогремел взрыв.


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Источник: https://kharkov.comments.ua/news/society/accidents/89-v-har-kove-muzhchina-razgulival-po-centru-goroda-s-granatoy-v-karmane-video-foto.html
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