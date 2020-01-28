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В Одессе митинговали против Максима Вихора

Одесские активисты уверены, что прокурор Одесской области Максим Вихор подбирает себе недобросовестных заместителей, один из которых - Виталий Заперченко

сегодня, 18:35
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Во вторник утром под стенами Одесской областной прокуратуры состоялась акция протеста – сотни одесситов пришли, чтобы привлечь внимание общественности к теме ротации кадров в региональном надзорном ведомстве, возглавляемом Максимом Вихором. Активисты, явившиеся с плакатами "Заперченко – вор", "Где новые лица?", уверены, что один из заместителей нового областного прокурора – Виталий Заперченко, не имеет права занимать эту должность. 

Протестующие указывали на тот факт, что с деятельностью Заперченко знакомы еще со времен его работы во главе Коминтерновской районной прокуратуры. А потому могут утверждать, что из официальной биографии прокурора был удален факт громкого скандала с его участием. 

Активисты напомнили, что еще в ноябре 2019 года отправили на имя генпрокурора Руслана Рябошапки официальное письмо от имени общественной организации "Самооборона Одессы". Авторы письма заверили, что Виталий Заперченко якобы был причастен к фальсификации уголовных дел в отношении бывшего общественного деятеля, а сейчас вице-губернатора Виталия Свичинского. В письме утверждалось, что заинтересован в фальсификации был глава Коминтерновского района, экс-регионал Иван Марзак. 

Кроме того, по заверению активистов, Заперченко мог быть причастен к незаконному изъятию у фермеров урожая и техники, которое также якобы проводил Марзак.

Эти факты неоднократно фиксировали СМИ, также есть обращения в правоохранительные органы со стороны пострадавших, пишет издание "Вести". Но дела, которые курировал Заперченко, так и остались нераскрытыми.

Спустя два месяца после отправки письма никаких решений от Генеральной прокуратуры не последовало, что побудило одесситов выйти на улицы с требованием люстрации старых кадров. Одесские общественники потребовали от Генерального прокурора инициировать проведение служебного расследования всей деятельности новоявленного заместителя прокурора Одесской области. 



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Источник: https://vesti.ua/odessa/v-odesse-mitingovali-protiv-maksima-vihora
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