Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 29.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Грабежи под Киевом: среди жертв - пенсионеры и дети
НОВОСТИ Все новости

Грабежи под Киевом: среди жертв - пенсионеры и дети

Злоумышленники охотились за наличными деньгами и ювелирными изделиями

сегодня, 17:58
Автор:

• Анастасия Лысенко

В Киевской области задержали четырех злоумышленников, которые врывались в элитные дома, связывали людей, обчищали сейфы и забирали ювелирные украшения. Такое произошло с родителями одного из бывших заместителей Генпрокурора и домом врача-травматолога, передают "Чрезвычайные новости".

Как отмечается, злоумышленники действовали резко, решительно и очень быстро. К примеру, напав на дом родителей заместителя Генпрокурора, им удалось вынести 2000 евро, ружье и пистолет. Самих пенсионеров нападающие связали, жестоко побили, а потом угрожали ножом, чтобы выведать информацию про все тайники в доме.

Нападение на дом врача-травматолога произошло по тому же сценарию. Четверо людей в масках сначала связали охранника, потом забежали в дом, связали 7-летнюю девочку и домохозяйку (обеих закрыли в комнате), после чего нашли и вынесли из дома сейф. Это было последние преступление злоумышленников. В основном, мужчины охотились на ювелирные украшения и наличку.

Старшему злоумышленнику 55 лет, а младшему - 21 год. Во время задержания у них нашли оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и деньги. Им выдвинут обвинения в разбойных нападениях и бандитизме.

Ранее портал "Комментарии" писал, что креативные наркоторговцы отправляли "травку" дронами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nnovosti.info/stories/ne_zhalili_ani_ditej_ani_pensioneriv_na_kijivschini_zatrimali_ozbrojenu_bandu_video-8638.html?fbclid=IwAR1SaiKpSYSafU5PPOAJC96u0RBq9ihBtbg1Wn8xdwZb8rWVY-Q3sSU5qwk
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...