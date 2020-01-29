Грабежи под Киевом: среди жертв - пенсионеры и дети

В Киевской области задержали четырех злоумышленников, которые врывались в элитные дома, связывали людей, обчищали сейфы и забирали ювелирные украшения. Такое произошло с родителями одного из бывших заместителей Генпрокурора и домом врача-травматолога, передают "Чрезвычайные новости".

Как отмечается, злоумышленники действовали резко, решительно и очень быстро. К примеру, напав на дом родителей заместителя Генпрокурора, им удалось вынести 2000 евро, ружье и пистолет. Самих пенсионеров нападающие связали, жестоко побили, а потом угрожали ножом, чтобы выведать информацию про все тайники в доме.

Нападение на дом врача-травматолога произошло по тому же сценарию. Четверо людей в масках сначала связали охранника, потом забежали в дом, связали 7-летнюю девочку и домохозяйку (обеих закрыли в комнате), после чего нашли и вынесли из дома сейф. Это было последние преступление злоумышленников. В основном, мужчины охотились на ювелирные украшения и наличку.

Старшему злоумышленнику 55 лет, а младшему - 21 год. Во время задержания у них нашли оружие, две гранаты, маски, радиостанции, ювелирные украшения и деньги. Им выдвинут обвинения в разбойных нападениях и бандитизме.

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