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«Россия – наш главный стратегический партнер»: в Киеве неизвестные развесили пророссийские плакаты

Полиция выясняет обстоятельства появления антиукраинской рекламы в нескольких районах Киева

сегодня, 12:20
Автор:

• Таисия Ерохина

В Киеве ночью неизвестные обклеили город антиукраинскими плакатами, которые содержали призывы сотрудничать с Россией. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.


Так, ночью полиция получила сообщение от неравнодушных граждан о том, что в нескольких районах Киева появились антиукраинские плакаты с призывами к сотрудничеству со страной-агрессором. Силами полицейских, коммунальщиков и неравнодушных граждан было убрано девять незаконных наклеек с пяти билбордов.


Как сообщили в облуправлении Нацполиции, выявленные факты незаконной рекламы правоохранители зарегистрировали. После установления всех обстоятельств и лиц, причастных к распространению незаконной рекламы, будет предоставлена правовая квалификация событиям.

 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Киеве горело здание Министерства культуры. Виной задымления стал очаг возгорания в подвальном помещении. Сотрудники спасательной службы эвакуировали людей, которые находились в здании. Отмечается, что с помощью автолестницы спасены два человека.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/pravooxoronczi-vstanovlyuyut-osib-prichetnix-do-rozmishhennya-provokativnix-plakativ/
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