«Россия – наш главный стратегический партнер»: в Киеве неизвестные развесили пророссийские плакаты

В Киеве ночью неизвестные обклеили город антиукраинскими плакатами, которые содержали призывы сотрудничать с Россией. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.





Так, ночью полиция получила сообщение от неравнодушных граждан о том, что в нескольких районах Киева появились антиукраинские плакаты с призывами к сотрудничеству со страной-агрессором. Силами полицейских, коммунальщиков и неравнодушных граждан было убрано девять незаконных наклеек с пяти билбордов.





Как сообщили в облуправлении Нацполиции, выявленные факты незаконной рекламы правоохранители зарегистрировали. После установления всех обстоятельств и лиц, причастных к распространению незаконной рекламы, будет предоставлена правовая квалификация событиям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Киеве горело здание Министерства культуры. Виной задымления стал очаг возгорания в подвальном помещении. Сотрудники спасательной службы эвакуировали людей, которые находились в здании. Отмечается, что с помощью автолестницы спасены два человека.

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