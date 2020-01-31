Элитные коттеджи для таможенников в Конча-Заспе станут предметом расследования, - Нефедов

Строительство элитных коттеджей для руководителей таможни должно стать объектом расследования Государственной архитектурно-строительной инспекции, а затем и Национальной полиции. Такое заявление сделал руководитель Таможенной службы Украины Максим Нефедов, пишет "Обозреватель".

В своем заявлении чиновник напомнил прозвучавшую в украинском медиапространстве информацию о том, что на деньги, которые собирали с зарплат обычных таможенников, ведомственный профсоюз якобы "построил дворцы для руководства, куда попасть обычным работникам нельзя".

По словам Нефедова, сложившаяся ситуация дискредитировала профсоюз и в нынешнем своем виде он должен прекратить свою работу.

"Я бы очень хотел, чтобы старые порядки, когда профсоюз де-факто работал на интересы высшего руководства фискальной службы, остались в прошлом. В конце концов, это деньги самих таможенников – это отчисления, которые идут с их зарплат, и эти средства должны использоваться на нужды самих таможенников", – заявил Нефедов.

Глава Таможенной службы анонсировал расследование от ГАСИ, результаты которого должны быть представлены через месяц-полтора. Суть же расследования – в изучении на предмет законности действий профсоюза, который якобы смог возвести в Конча-Заспе (элитный поселок в Киевской области, - ред.) коттеджи для "своих".

"Проводится расследование, кто же разрешил или проявил служебную бездеятельность, чтобы позволить там, где должен быть построен реабилитационный центр или коттеджи для персонала, построить какой-то лакшери-дом с местами для прислуги, гаражами, бассейнами и так далее", – заверил Нефьодов.

Возвращенное имущество руководитель таможни планирует реализовать на открытом аукционе.

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