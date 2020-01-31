НАБУ подозревает экс-главного архитектора Киева в хищении 9,3 млн грн

Застройщика и бывшего главного архитектора Киева подозревают в причинении 9,3 млн грн убытков. Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Так, вчера сообщили о подозрении экс-главному архитектору столицы и генеральному директору компании-застройщика: им предъявлены обвинения за "злоупотребление властью или служебным положением" (ст. 364 УКУ). По данным следствия, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду одному ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы № 130. Однако ООО только возвел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, а в 2008 году - прекратил строительство из-за отсутствия денежных средств. Далее ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком. Однако в июле 2013 года бывший главный архитектор, действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Таким образом, вместо бассейна для школы - на территории заведения построили многоуровневый паркинг.

"Без ведома школы и Голосеевской районной рады, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест", - говорится в сообщении НАБУ.

Имен подозреваемых в НАБУ не назвали, однако отметили, что гендиректор компании-застройщика уже проходит по делу относительно другого коррупционного преступления.

Ранее "Комментарии" сообщали, что НАБУ завело дело на экс-главу Госбюро расследований.

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