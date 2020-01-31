Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Конча-Заспе чиновники завладели элитной землей стоимостью 930 млн гривен
НОВОСТИ Все новости

В Конча-Заспе чиновники завладели элитной землей стоимостью 930 млн гривен

Суд наложил арест на участки, благодаря чему злоумышленники не смогли осуществить их перепродажу

сегодня, 12:43
Автор:

• Олеся Солдатенко

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила факт незаконного завладения государственными чиновниками землями природно-заповедного фонда, которые находятся в элитном районе под Киевом. Стоимость земли составляет почти 1 миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство районного отделения госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Оценочная стоимость земли составляет 930 млн гривен.

Суд наложил арест на участки, благодаря чему злоумышленники не смогли осуществить их перепродажу. В настоящее время принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в СБУ подсчитали убытки Украины от коррупции. Подразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины подсчитал убытки, нанесенные государству коррупционерами. Сотрудники подразделения по 2019 заблокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7064#.LVhWzNpB.dpbs
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...