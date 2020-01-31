В Конча-Заспе чиновники завладели элитной землей стоимостью 930 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила факт незаконного завладения государственными чиновниками землями природно-заповедного фонда, которые находятся в элитном районе под Киевом. Стоимость земли составляет почти 1 миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство районного отделения госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Оценочная стоимость земли составляет 930 млн гривен.



Суд наложил арест на участки, благодаря чему злоумышленники не смогли осуществить их перепродажу. В настоящее время принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в СБУ подсчитали убытки Украины от коррупции. Подразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины подсчитал убытки, нанесенные государству коррупционерами. Сотрудники подразделения по 2019 заблокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней.



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