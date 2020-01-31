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Зазывавшая "русский мир" в Славянск Неля Штепа предпочитает жить в украинском Киеве

На днях скандальную Штепу застали в одном из киевских супермаркетов с полной тележкой продуктов

сегодня, 19:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

Одиозная по причине своих сепаратистских высказываний экс-мэр Славянска Донецької области Неля Штепа была замечена в одном из киевских супермаркетов, куда пришла за покупками. Видео со встречи с бывшим политиком выложила в сеть его автор.

Удивленная киевлянка обратилась к Штепе прямо в очереди на кассу, поинтересовавшись, не хочет ли часом она поехать в свой город Донецк, где по ее приглашению пребывает "русский мир".

"Я нахожусь у себя в городе", - отрезала пророссийская активистка. 

После того, как неравнодушная киевлянка продолжила задавать Штепе вопросы и удивляться ее  наглости, та была вынуждена оставить тележку с продуктами и поспешно уйти восвояси.

Напомним, ранее портал "Донбасс. Комментарии" сообщал, что подозреваемая в сепаратизме Неля Штепа сумела отсудить  у Украины 3 600 евро моральной компенсации.


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