Зазывавшая "русский мир" в Славянск Неля Штепа предпочитает жить в украинском Киеве

Одиозная по причине своих сепаратистских высказываний экс-мэр Славянска Донецької области Неля Штепа была замечена в одном из киевских супермаркетов, куда пришла за покупками. Видео со встречи с бывшим политиком выложила в сеть его автор.

Удивленная киевлянка обратилась к Штепе прямо в очереди на кассу, поинтересовавшись, не хочет ли часом она поехать в свой город Донецк, где по ее приглашению пребывает "русский мир".

"Я нахожусь у себя в городе", - отрезала пророссийская активистка.



После того, как неравнодушная киевлянка продолжила задавать Штепе вопросы и удивляться ее наглости, та была вынуждена оставить тележку с продуктами и поспешно уйти восвояси.

Напомним, ранее портал "Донбасс. Комментарии" сообщал, что подозреваемая в сепаратизме Неля Штепа сумела отсудить у Украины 3 600 евро моральной компенсации.

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