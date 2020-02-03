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В Крыму арестовали директора парка львов - «крымнашиста» Зубкова

В зоопарке Зубкова лев покусал посетительницу

сегодня, 19:27
Автор:

• Мария Чиренко

В Крыму арестовали директора парка львов - «крымнашиста» Зубкова

В аннексированном Крыму арестовали бизнесмена, владельца сафари-парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Меру пресечения ему избрал подконтрольный оккупантам Белогорский районный суд, передает "Крым.Реалии".

Зубков был арестован на два месяца по иску туристки Ольги Соломиной, которую в парке покусал лев. 

"В связи с неявкой Зубкова на суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – заявили в пресс-службе суда.

Отметим, ЧП в сафари-парке произошло в июле 2018 года. Лев укусил за руку туристку Ольгу Соломину. По ее словам, Зубков был рядом в момент нападения хищника, но "не смог сразу утихомирить своих животных".

В то же время, сам Зубков настаивает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего тот напал на туристку. Во время проверки парка в связи с данным инцидентом нарушений не выявлено.

Отметим, Олег Зубков в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма Россией. Однако позже у него возникли проблемы с оккупационными властями из-за переоформления сафари-парка и принадлежащей "Тайгану" и его зоопарку "Сказка" земли. Зубков до сих пор безуспешно пытается судиться с "властями". Позже бизнесмен назвал ошибкой решение поддержать захват Крыма.



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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-sud-/30414701.html
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