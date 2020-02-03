В Крыму арестовали директора парка львов - «крымнашиста» Зубкова

В аннексированном Крыму арестовали бизнесмена, владельца сафари-парка львов "Тайган" Олега Зубкова. Меру пресечения ему избрал подконтрольный оккупантам Белогорский районный суд, передает "Крым.Реалии".



Зубков был арестован на два месяца по иску туристки Ольги Соломиной, которую в парке покусал лев.



"В связи с неявкой Зубкова на суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу", – заявили в пресс-службе суда.



Отметим, ЧП в сафари-парке произошло в июле 2018 года. Лев укусил за руку туристку Ольгу Соломину. По ее словам, Зубков был рядом в момент нападения хищника, но "не смог сразу утихомирить своих животных".



В то же время, сам Зубков настаивает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву", из-за чего тот напал на туристку. Во время проверки парка в связи с данным инцидентом нарушений не выявлено.



Отметим, Олег Зубков в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма Россией. Однако позже у него возникли проблемы с оккупационными властями из-за переоформления сафари-парка и принадлежащей "Тайгану" и его зоопарку "Сказка" земли. Зубков до сих пор безуспешно пытается судиться с "властями". Позже бизнесмен назвал ошибкой решение поддержать захват Крыма.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!