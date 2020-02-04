Обстрелы в Сирии и объединение США с Китаем: дайджест ночных новостей

Альбасете Зозули получил нового главного тренера

Испанский специалист Лукас Алькарас возглавил Альбасете. Контракт с новым наставником подписан до конца сезона-2019/20. На этом посту Алькарас сменил Луиса Мигеля Рамиса, которого клуб недавно уволил.

Алькарас работал в таких испанских клубах, как Гранада, Альмерия, Эльче, Леванте, Расинг. Также специалист возглавлял сборную Алжира в 2017 году.

В США человек от человека заразился коронавирусом

В США зарегистрирован второй случай передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. В данный момент общее число зараженных в Штатах достигло 11 человек.

Умер самый известный наемник в мире

В Дурбан в возрасте 100 лет умер Майкл Хоар по прозвищу Бешеный Майк, который считался одним из самых известных наемников в мире и даже стал прототипом главного героя фильма "Дикие гуси". Он скончался во сне в доме для престарелых.

Китай согласился принять помощь США в борьбе с коронавирусом

Китай принял предложение Соединённых Штатов о включении американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае, чтобы больше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться.

В Сирии обстреляли 2 завода по производству природного газа

В Сирии подвергся обстрелам завод по производству природного газа в юго-центральной части города Хомс. Второму обстрелу подвергся газовый завод в Эбле.

Неизвестно, повлияли ли обстрелы на добычу газа на данном объекте. Газовая электростанция Эбла обеспечивает местные электростанции примерно 2,5 миллионами кубометров газа в день.

Обе газовые электростанции используются для внутреннего потребления топлива.

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