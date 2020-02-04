Обстрелы в Сирии и объединение США с Китаем: дайджест ночных новостей

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Альбасете Зозули получил нового главного тренера
Испанский специалист Лукас Алькарас возглавил
Альбасете. Контракт с новым наставником
подписан до конца сезона-2019/20. На этом посту Алькарас сменил Луиса Мигеля
Рамиса, которого клуб недавно уволил.
Алькарас работал в таких испанских клубах, как Гранада,
Альмерия, Эльче, Леванте, Расинг. Также специалист возглавлял сборную Алжира в
2017 году.
В США человек от
человека заразился коронавирусом
В США зарегистрирован второй случай передачи нового типа
коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. В данный момент общее число
зараженных в Штатах достигло 11 человек.
Умер самый известный
наемник в мире
В Дурбан в возрасте
100 лет умер Майкл Хоар по прозвищу Бешеный Майк, который считался одним из
самых известных наемников в мире и даже стал прототипом главного героя фильма
"Дикие гуси". Он скончался во сне в доме для престарелых.
Китай согласился принять помощь США в борьбе с коронавирусом
Китай принял предложение Соединённых Штатов о включении
американских экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в Китае,
чтобы больше узнать о вирусе и о том, как с ним бороться.
В Сирии обстреляли 2 завода по производству природного газа
В Сирии подвергся обстрелам завод по производству природного
газа в юго-центральной части города Хомс. Второму обстрелу подвергся газовый
завод в Эбле.
Неизвестно, повлияли ли обстрелы на добычу газа на данном
объекте. Газовая электростанция Эбла
обеспечивает местные электростанции примерно 2,5 миллионами кубометров газа в
день.
Обе газовые электростанции используются для внутреннего
потребления топлива.
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