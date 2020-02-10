Дожди в Австралии, пожар в Днепре и разведение сил на Донбассе: дайджест ночных новостей

Украинская сторона против разведения сил по всей линии разграничения

Украина против разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе, потому, что это противоречит Минским договоренностям.

Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Вопрос разведения исследовался и в Минобороны, и в Генштабе, на заседаниях СНБО и других силовых ведомствах.

Курс биткоин превысил отметку в 10 тысяч долларов

Впервые с октября 2019 курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов года. Максимальная стоимость криптовалюты на бирже Bitstamp достигла 10179 долларов, однако затем последовало незначительное снижение.

Скачок связан с готовностью инвесторов к рисковым сделкам на фоне сообщений о скором спаде эпидемии коронавируса в Китае и второго этапа торговой сделки между Китаем и США.

Не исключено, что до середины текущего года курс биткоина увеличится до 11 тысяч долларов.

Коронавирус набирает обороты, уже погибло 870 человек

По состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях. Врачам удалось вылечить 1795 пациентов.В связи с этим группа экспертов ВОЗ отправилась в Китай для исследования эпидемии, которая возникла из-за коронавируса.

Австралию заливают дожди, началась эвакуация населения

В Австралии из-за продолжающийся несколько дней дождей объявили эвакуацию населения в штате Новый Южный Уэльс.

В зоне подтопления оказались населенные пункты вдоль северо-восточного побережья – от Сиднея до Порта-Маккуори.

В регионе закрыли 60 школ, почти 150 тысяч домов остались без света, частично перекрыты дороги. В Сиднее обесточены несколько районов города.

Полиция пресекла попытку убийства Трампа

Полиция города Вашингтон задержала вблизи Белого дома жителя Флориды, который признался, что приехал в город для убийства президента страны Дональда Трампа. Мужчина рассказал, что у него есть нож и он собирался им убить американского лидера. Хедгпета взяли под стражу, а также конфисковали его автомобиль. Полиция описывает его как "потерянного человека, которому необходима помощь психиатра".

В Днепре горело общежитие, есть пострадавшие

В Днепре произошел пожар в девятиэтажном общежитии на Слобожанском проспекте, в результате которого пострадали пять человек.

Возгорание произошло в одной из комнат на шестом этаже девятиэтажного общежития семейного типа. Пожарные в ходе тушения эвакуировали из здания 40 жителей. Пожаром были повреждены мебель и вещи домашнего обихода на площади 12 квадратных метров.

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