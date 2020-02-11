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"Е**ть украинцев!": в Польше жестоко избили иностранцев

Поляки избили украинцев на национальной почве, сейчас злоумышленников разыскивает полиция

сегодня, 13:54
Автор:

• Наталья Шевченко

"Е**ть украинцев!": в Польше жестоко избили иностранцев

В городе Торунь семь мужчин избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси. Об этом сообщает Polsat News. 

При избиении злоумышленники кричали: "Польша для поляков" и "Е**ть украинцев!". Среди пострадавших было двое украинцев.

По информации полиции, инцидент случился на национальной почве.  В данный момент полиция опубликовала изображения пяти преступников, зафиксированные камерами видеонаблюдения.

 

Как сообщало издание "Комментарии", районная прокуратура в городе Рава-Мазовецька (Лодзинское воеводство, Польша) сообщила о гибели двух граждан Украины 28 и 46 лет. Трагическое происшествие произошло в волости Садковице в минувшее воскресенье, 10 ноября. Тела погибших мужчин обнаружил местный житель в собственной бескислородной холодильной камере, которая предназначена для хранения фруктов.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков. Отмечается, что достигнуты договоренности о дополнительных разрешениях на текущий и следующий год. Всего договорились о 15 тысяч разрешений.


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Источник: https://www.polsatnews.pl/
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