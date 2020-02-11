"Е**ть украинцев!": в Польше жестоко избили иностранцев

Как сообщало издание "Комментарии", районная прокуратура в городе Рава-Мазовецька (Лодзинское воеводство, Польша) сообщила о гибели двух граждан Украины 28 и 46 лет. Трагическое происшествие произошло в волости Садковице в минувшее воскресенье, 10 ноября. Тела погибших мужчин обнаружил местный житель в собственной бескислородной холодильной камере, которая предназначена для хранения фруктов.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков. Отмечается, что достигнуты договоренности о дополнительных разрешениях на текущий и следующий год. Всего договорились о 15 тысяч разрешений.