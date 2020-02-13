Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 13.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Стрельба в Харькове: полицейские ранили пассажира авто
НОВОСТИ Все новости

Стрельба в Харькове: полицейские ранили пассажира авто

Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и пытался задавить копа

сегодня, 12:03
Автор:

• Елена Волкова

Стрельба в Харькове: полицейские ранили пассажира авто

Сегодня утром, 13 февраля, в больницу Харькова доставили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего прооперировали, он в тяжелом состоянии. В Сети же сообщают, что тот стал жертвой копов, передает портал "Комментарии. Харьков".

Обстоятельства, которые стали причиной стрельбы, правоохранители пока не комментируют. Информацию в патрульной полиции Харьковщины пообещали предоставить позже. Между тем, в соцсетях сообщают, что экипаж полиции получил ориентировку относительно водителя в состоянии алкогольного опьянения и пытался остановить Subaru Forester. Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и нарушал ПДД. Машина якобы остановилась в поле в Хролях под Харьковом. Когда к авто подошел командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд. Полицейский в ответ якобы трижды выстрелил в сторону автомобиля. Две пули попали в пассажира, который находился на заднем сидении машины.

Автомобиль и водителя задержали возле больницы, куда последний доставил пострадавшего пассажира. У полицейского диагностировали ушиб средней трети правого бедра. У пассажира - два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы, сообщают в группе "Подслушанных в полиции" в Telegram.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что в Харьковской области водитель обратился в полицию с заявлением о том, что после общения с копами, которые остановили его автомобиль, у него появились ссадины и ушибы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...