Стрельба в Харькове: полицейские ранили пассажира авто

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Сегодня утром, 13 февраля, в больницу Харькова доставили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего прооперировали, он в тяжелом состоянии. В Сети же сообщают, что тот стал жертвой копов, передает портал "Комментарии. Харьков".
Обстоятельства, которые стали причиной стрельбы, правоохранители пока не комментируют. Информацию в патрульной полиции Харьковщины пообещали предоставить позже. Между тем, в соцсетях сообщают, что экипаж полиции получил ориентировку относительно водителя в состоянии алкогольного опьянения и пытался остановить Subaru Forester. Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и нарушал ПДД. Машина якобы остановилась в поле в Хролях под Харьковом. Когда к авто подошел командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд. Полицейский в ответ якобы трижды выстрелил в сторону автомобиля. Две пули попали в пассажира, который находился на заднем сидении машины.
Автомобиль и водителя задержали возле больницы, куда последний доставил пострадавшего пассажира. У полицейского диагностировали ушиб средней трети правого бедра. У пассажира - два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы, сообщают в группе "Подслушанных в полиции" в Telegram.Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что в Харьковской области водитель обратился в полицию с заявлением о том, что после общения с копами, которые остановили его автомобиль, у него появились ссадины и ушибы.
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