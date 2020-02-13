В Антарктиде откололся гигантский айсберг

Глобальное потепление в мире продолжает набирать обороты. На днях в Антарктиде откололся от ледника огромный айсберг, который сейчас дрейфует в море Амундсена. Об этом сообщают ученые, которые наблюдают за явлением в рамках проекта Copernicus.

Согласно последним данным, льдина площадью в 350 квадратов откололась от ледника Пайн-Айленд. Трещину эксперты заметили еще в октябре, и с каждым днем она становилась все больше. По предварительным данным, на уровне воды откол айсберга не отразится, чего не скажешь о состоянии земного ледового щита.

Из-за глобального потепления ледники в Антарктиде откалываются каждый год, хотя раньше ситуация была иной: льдины, наоборот, формировались каждые 4-6 лет.

Как ранее писали "Комментарии", недавно эксперты аргентинской исследовательской станции зафиксировали в Антарктиде 18,3 °C – это рекордный показатель глобального потепления за всю историю наблюдений.

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