Видеофакт: под Харьковом копы обстреляли автомобиль, ранив пассажира

В прокуратуре Харьковской области рассказали подробности и обнародовали видео ночной стрельбы, в результате которой патрульный ранил пассажира авто. Видео появилось на Youtube-канале ведомства, передают "Комментарии. Харьков".

Напомним, ночью, 13 февраля, в Хролях Харьковского района патрульный, чтобы остановить машину, три раза выстрелил в автомобиль и ранил человека. В патрульной полиции Харьковщины сообщали, что экипаж преследовал автомобиль Subaru, водитель которого нарушил правила дорожного движения и не реагировал на требование копов остановиться. Полицейские заблокировали движение автомобиля. Патрульный пытался приблизиться к машине, но водитель внезапно начал движение, создавая угрозу для жизни копа. Патрульный, чтобы остановить авто, трижды выстрелил, однако автомобиль исчез. Позже выяснилось, что водитель автомобиля доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.

На обнародованной видеозаписи с регистратора автомобиля полиции видно, как Subaru проезжает рядом с патрульным, потом слышен звук выстрелов. Из-за плохой видимости невозможно сказать наверняка, действительно ли машина совершила наезд на милиционера.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что прокуратура и ГБР открыли уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Также мы сообщали, что в полиции начали расследование по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 УК Украины) и проводят проверку по факту применения оружия полицейским.

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