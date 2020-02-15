ФСБ задержала украинских рыбаков в Азовском море

Российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщают российские СМИ.

Задержание произошло в западной части Азовского моря у берегов оккупированного Крыма. У украинских рыбаков при себе не было документов, а капитан не выполнял требования пограничников и якобы пытался скрыться.

По данным российской стороны, у рыбаков на маломерном судне была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

"Сейчас к выяснению обстоятельств с задержкой судна подключена и прокуратура АРК Крым, и МИД Украины", - сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Как сообщали "Комментарии", суд Швеции решил оштрафовать российского капитана судна Baltic Carrier, которое в сентябре село на мель у берегов города Хелсингборг. Суд решил присудить капитану 100 дневных штрафов в размере 50 шведских крон каждый (4,6 евро). Вместе с тем, мужчину освободили от выплаты этих средств, учитывая время, проведенное им под арестом. В конце сентября шведский суд арестовал капитана грузового судна Baltic Carrier на две недели. 80-метровое судно направлялось из Калининграда в Лидчепинг, когда 24 сентября село на мель. Все члены его экипажа были россиянами. Причиной аварии стало то, что капитан заснул во время управления кораблем.

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