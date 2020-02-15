ФСБ задержала украинских рыбаков в Азовском море

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Российские пограничники Федеральной службы безопасности
задержали четверых украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщают российские СМИ.
Задержание произошло в западной части Азовского моря у
берегов оккупированного Крыма. У украинских рыбаков при себе не было
документов, а капитан не выполнял требования пограничников и якобы пытался
скрыться.
По данным российской стороны, у рыбаков на маломерном судне
была ставная сеть и почти 300 единиц камбалы. Рыбаков вместе с лодкой
доставлены в порт Керчи для дальнейшего разбирательства.
Кроме того, Россия официально не информировала
Украину о причинах задержки судна в Азовском море.
"Сейчас к выяснению обстоятельств с задержкой судна
подключена и прокуратура АРК Крым, и МИД Украины", - сообщил
пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
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