Задержан «смотрящий» времен Януковича: скрывался от полиции 6 лет

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Полиция в Киеве задержала лидера преступной организации, занимающейся вымогательством у предпринимателей, который шесть лет находился в международном розыске. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины.
Так, оперативники КОРДа задержали мужчину 1975 года
рождения, который 6 лет скрывался от правоохранителей. Задержанному инкриминируется
создание преступной организации, которая вымогала деньги у предпринимателей, и прикрытие такого "бизнеса". Кроме того, подозреваемому предъявили еще ряд статей УКУ:
относительно незаконного хранения и переработки оружия, организации так называемых
криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых
совершали тяжкие преступления, а также подозревают в растрате имущества, отмывании
отходов (статьи 255, 27, 28, 191, 209, 189, 263).
Как сообщил на своей странице в Facebook
бизнесмен Евгений Черняк, речь идет про запорожского криминального лидера Евгения Анисимова, "Анисима", известного по прозвищу Клоун "смотрящего" экс-президента
Украины Виктора Януковича. Черняк отметил, что задержанного сдал товарищ
Анисимова, который отказался от денежной награды за "такого ужасного подонка"
и пожелал ему пожизненно сидеть в тюрьме.
Личность задержанного подтвердил и заместитель главы МВД Антон Геращенко на странице в Facebook.
Ранее "Комментарии" сообщали, что задержанные ФСБ рыбаки в Азовском море признали себя браконьерами.
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