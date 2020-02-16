Задержан «смотрящий» времен Януковича: скрывался от полиции 6 лет

Полиция в Киеве задержала лидера преступной организации, занимающейся вымогательством у предпринимателей, который шесть лет находился в международном розыске. Об этом говорится на сайте Национальной полиции Украины.





Так, оперативники КОРДа задержали мужчину 1975 года рождения, который 6 лет скрывался от правоохранителей. Задержанному инкриминируется создание преступной организации, которая вымогала деньги у предпринимателей, и прикрытие такого "бизнеса". Кроме того, подозреваемому предъявили еще ряд статей УКУ: относительно незаконного хранения и переработки оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления, а также подозревают в растрате имущества, отмывании отходов (статьи 255, 27, 28, 191, 209, 189, 263).

Как сообщил на своей странице в Facebook бизнесмен Евгений Черняк, речь идет про запорожского криминального лидера Евгения Анисимова, "Анисима", известного по прозвищу Клоун "смотрящего" экс-президента Украины Виктора Януковича. Черняк отметил, что задержанного сдал товарищ Анисимова, который отказался от денежной награды за "такого ужасного подонка" и пожелал ему пожизненно сидеть в тюрьме.

Личность задержанного подтвердил и заместитель главы МВД Антон Геращенко на странице в Facebook.





Ранее "Комментарии" сообщали, что задержанные ФСБ рыбаки в Азовском море признали себя браконьерами.

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