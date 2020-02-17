Мошенники придумали новую махинацию с банкоматами

В Киеве неизвестные придумали новый способ мошенничества – они установили видеокамеру на банкомат так, чтобы можно было зафиксировать пароли, которые вводят клиенты. Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева.

Впрочем, их план накрылся, поскольку бдительный киевлянин обратился в полицию вместо того чтобы попасться на уловки мошенников.

Заметив подозрительный предмет, установленный на банкомате, гражданин позвонил на горячую линию "102", сообщает патрульная полиция Киева.

Интересно, что вероятные злоумышленники караулили сразу же рядом с банкоматом. Двое человек, которые стояли рядом, вели себя очень подозрительно, а когда мужчина начал звонить в полицию, то и вовсе убегать.

К сожалению, они сбежали еще до приезда патрульных. Так же и мужчина, который заметил видеокамеру, не смог запомнить их признаков, поскольку в то время на улице было темно.

Как сообщало издание "Комментарии", чтобы выманить деньги у граждан Украины, мошенники каждый раз придумывают новые схемы. На этот раз появилась обман с банковскими карточками.

Мошенники якобы случайно забывают карту в банкомате и просят вытащить тех, кто оказался рядом. А после того, как добродушный человек им помог, они проверяют баланс и начинают говорить, что со счета пропали деньги, требуя их вернуть. Аферисты запугивают: дескать, все видели "кражу" и банкомат сохранил отпечатки пальцев. Схема напоминает "развод" с найденным кошельком, только вместо кошелька - забытая карта в банкомате.

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