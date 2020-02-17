За кражу авто предлагают сажать на 10 лет с конфискацией имущества

Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция инициируют изменения в законодательство по усилению ответственности за кражи автомобилей. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, информирует пресс-служба МВД.

Уточняется, в частности, что наказание за применение преступниками электронных устройств, которые разблокируют системы электронной защиты, в законе до сих пор не предусмотрено.

"Мы предлагаем наказывать таких дельцов заключением на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за само изготовление таких устройств или их реализацию мы предлагаем наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказал Мартыненко.

Он отметил, что одним из направлений, куда "едут" похищенные транспортные средства, является разукомплектование и продажа по запчастям, и подчеркнул, что "это зло, с которым бороться нужно системно".

Как сообщало издание "Комментарии", что на границе с Россией в Харьковской области таможенники обнаружили автомобиль, в котором пытались незаконно перевезти автозапчасти. Контрабанду нашли в газовом баллоне машины, на месте для хранения запасного колеса, в багажнике и под обшивкой автомобиля.





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