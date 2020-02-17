Российским военным разрешили обстреливать украинские позиции на Донбассе

В РФ дали команду отменить режим прекращения огня для передовых подразделений НВФ на Донбассе. Об этом передает пресс-служба Минобороны.

Согласно данным украинских разведчиков, отныне подразделения 1 и 2 армейских корпусов вооруженных сил России, которые сейчас пребывают возле линии столкновения, с позволения командования могут обстреливать украинские позиции. В Минобороны также говорят о том, что боевики лгут местным жителям, запугивая скорым наступлением украинской армии в форме "блицкрига", чтобы дискредитировать ВСУ.

Как сообщало издание "Комментарии", 29 октября началось разведение сил и средств на Донбассе в районе Золотого (Луганская область), эксперты дали свои оценки этому процессу. А 17 января во время переговоров в Минске украинская и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе. Согласовать удалось только один.

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