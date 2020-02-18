Под Киевом пролетающий самолет перевернул грузовик

Сегодня ночью на Бориспольской Окружной (Киевская область) произошла серьезная авария. Фура DAF двигалась по направлению в сторону Киева, съехала с дороги на обочину и перевернулась. Прицеп грузового автомобиля был доверху загружен зернами кукурузы, пишет "Информатор".

Вся она высыпалась прямо в поле, где ранее тоже росла кукуруза,

К счастью, водитель "DAF" остался цел и невредим. А главное, в очень хорошем настроении. Когда журналисты издания спросили у него, как произошла авария, мужчина лишь сказал, что самолет из аэропорта летел слишком низко и задел фуру.

Его чувство юмора оценить удалось, а вот узнать причину ДТП — нет.

Как сообщало издание "Комментарии", самолет авиакомпании British Airways, на борту которого находились более180 пассажиров, во время рулежки в аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР) задел крылом здание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!