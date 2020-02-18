Под Киевом пролетающий самолет перевернул грузовик

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Сегодня
ночью на Бориспольской Окружной (Киевская область) произошла серьезная
авария. Фура DAF двигалась по направлению в сторону Киева, съехала с дороги на
обочину и перевернулась. Прицеп грузового автомобиля был доверху загружен
зернами кукурузы,
Вся она высыпалась прямо в поле, где ранее тоже росла кукуруза,
К счастью, водитель "DAF" остался цел и невредим.
А главное, в очень хорошем настроении. Когда журналисты издания спросили у
него, как произошла авария, мужчина лишь сказал, что самолет из аэропорта летел
слишком низко и задел фуру.
Его чувство юмора оценить удалось, а вот узнать причину ДТП — нет.
Как сообщало издание "Комментарии", самолет авиакомпании British Airways, на борту которого находились более180 пассажиров, во время рулежки в аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР) задел крылом здание.
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