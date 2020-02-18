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Под Киевом пролетающий самолет перевернул грузовик

На Бориспольской Окружной самолет зацепил фуру, в результате чего она перевернулась

сегодня, 08:42 260
Автор:

• Наталья Шевченко

Под Киевом пролетающий самолет перевернул грузовик

Сегодня ночью на Бориспольской Окружной (Киевская область) произошла серьезная авария. Фура DAF двигалась по направлению в сторону Киева, съехала с дороги на обочину и перевернулась. Прицеп грузового автомобиля был доверху загружен зернами кукурузы, пишет "Информатор". 

Вся она высыпалась прямо в поле, где ранее тоже росла кукуруза, 

К счастью, водитель "DAF" остался цел и невредим. А главное, в очень хорошем настроении. Когда журналисты издания спросили у него, как произошла авария, мужчина лишь сказал, что самолет из аэропорта летел слишком низко и задел фуру.

 

Его чувство юмора оценить удалось, а вот узнать причину ДТП — нет. 

Как сообщало издание "Комментарии", самолет авиакомпании British Airways, на борту которого находились более180 пассажиров,  во время рулежки в аэропорту Йоханнесбурга (ЮАР) задел крылом здание.


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Источник: https://kiev.informator.ua/
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