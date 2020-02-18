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Бой на Донбассе: оккупанты с помощью видео "похвалились" обстрелом украинских военных

Украинская армия 18 февраля понесла потери в районе Золотого, а один из снарядов мог попасть в частный дом

сегодня, 10:42 1107
Автор:

• Елена Волкова

Бой на Донбассе: оккупанты с помощью видео "похвалились" обстрелом украинских военных

В Сети появились первые видеозаписи боя на Донбассе, который сегодня утром начали боевики. Напомним, войска оккупантов пошли в атаку на украинских военных в районе Золотого Луганской области. На данный момент известно о том, что боевики палят из 120-мм минометов, гранатометов разных систем и пулеметов крупного калибра вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольного, а также то, что среди наши защитников есть потери.

По словам жителей Донбасса, взрывы сейчас слышны в Лисичанске – бои ведутся в 30 км от города. Сами же боевики "похвалились" обстрелом украинской армии, опубликовав запись в Telegram-канале. Можно увидеть, как снаряды летят через дом в сторону позиций ВСУ. Кроме того, по неподтвержденной пока информации, один из снарядов попал в частный дом. Несколько видео опубликовали в соцсетях испуганные местные жители.

По предварительным данным, погибло, как минимум два украинских бойца, еще четверо ранены. Об обострении ситуации на Донбассе читайте на сайте "Комментарии" позже.


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Источник: https://comments.ua/
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