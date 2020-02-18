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Вице-президента ФК "Демня" Кучму поймали пьяным за рулем

Полиция поймала за рулем авто пьяного вице-президента футбольного клуба

сегодня, 12:48 286
Автор:

• Наталья Шевченко

Вице-президента ФК "Демня" Кучму поймали пьяным за рулем

Во Львове патрульные остановили водителя автомобиля Lexus с подозрением на состояние опьянения. От проверки на алкотестере водитель отказался, а для поддержки вызвал друзей. Полиция, в свою очередь, вызвала спецподразделение ТОР. Как выяснилось, водителем является вице-президент футбольного клуба "Демня" Андрей Кучма, сообщает ZAXID.NET. 

"Патрульные получили сообщение от граждан о том, что водитель автомобиля Lexus RX 350 может находится в состоянии алкогольного опьянения. Движется по пр. Красной Калины в направлении Сиховского моста. Указанное транспортное средство остановили на улице Научной, 114", - сообщили в полиции. 

По информации инспекторов, водитель отказался предоставить документы и продолжил движение. Его заблокировали, а затем - задержали. 

Во время общения с водителем патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался и от проверки на месте с помощью драгера, и от прохождения медосмотра в больнице. Водитель вел себя агрессивно, своего состояния не признавал. На место прибыли около 20-30 его друзей, вероятно, - спортсменов из клуба. 

На водителя составили протоколы за нетрезвое вождение, за невыполнение требований об остановке, а также постановление за отсутствие необходимых документов для управления транспортным средством.

Как сообщало издание "Комментарии", украинские депутаты предлагают ужесточить наказание ответственность граждан за управление автомобилем в пьяном виде


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Источник: https://zaxid.net/spetspidrozdil_politsiyi_zatrimuvav_u_lvovi_pyanogo_vitse_prezidenta_futbolnogo_klubu_n1497880
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