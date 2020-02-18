Вице-президента ФК "Демня" Кучму поймали пьяным за рулем

Во Львове патрульные остановили водителя автомобиля Lexus с подозрением на состояние опьянения. От проверки на алкотестере водитель отказался, а для поддержки вызвал друзей. Полиция, в свою очередь, вызвала спецподразделение ТОР. Как выяснилось, водителем является вице-президент футбольного клуба "Демня" Андрей Кучма, сообщает ZAXID.NET.

"Патрульные получили сообщение от граждан о том, что водитель автомобиля Lexus RX 350 может находится в состоянии алкогольного опьянения. Движется по пр. Красной Калины в направлении Сиховского моста. Указанное транспортное средство остановили на улице Научной, 114", - сообщили в полиции.

По информации инспекторов, водитель отказался предоставить документы и продолжил движение. Его заблокировали, а затем - задержали.

Во время общения с водителем патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако он отказался и от проверки на месте с помощью драгера, и от прохождения медосмотра в больнице. Водитель вел себя агрессивно, своего состояния не признавал. На место прибыли около 20-30 его друзей, вероятно, - спортсменов из клуба.

На водителя составили протоколы за нетрезвое вождение, за невыполнение требований об остановке, а также постановление за отсутствие необходимых документов для управления транспортным средством.

Как сообщало издание "Комментарии", украинские депутаты предлагают ужесточить наказание ответственность граждан за управление автомобилем в пьяном виде



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