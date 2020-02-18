В центре Киева средь бела дня обнаружили труп

Сегодня на улице Тургеневская, 35- б обнаружили двух мужчин, которые не подавали признаков жизни. Первыми их увидел дворник, который заглянул в бойлерную и сразу вызвал врачей и полицию. Об этом пишет "Информатор".

Один из мужчин был уже мертв, а второго удалось спасти.

Около 7:00 дворник заглянул в подвальное помещение, где находится бойлерная. Там он увидел труп мужчины с почерневшим лицом, а рядом лежал еще один человек, который, как оказалось позже, находился в тяжелом состоянии. Чтобы его извлечь, медикам потребовалась помощь спасателей.





Бойцы ГСЧС достали пострадавшего и передали в карету скорой помощи. Сколько мужчина пролежал рядом с трупом — неизвестно. Его в бессознательном состоянии доставили в реанимацию. Шансов спасти второго человека уже не было. Судя по тому, что его тело приобрело темный цвет, он скончался уже давно. Подробности случившегося устанавливает следственно-оперативная группа.

Как сообщало издание "Комментарии", в одном из спальных районов Харькова прохожие нашли труп мужчины.

Информация об инциденте поступила около 9:32 в дежурнуючасть Московского отдела полиции. Отмечается, что прохожие обнаружили бездыханное тело мужчины на Салтовке, у подъезда дома №27 на улице Валентиновской. Личность умершего установили - им оказался 33-летний харьковчанин. По словам матери, в последнее время мужчина жаловался на боль в груди.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!