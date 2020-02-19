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На Николаевщине автобус врезался в грузовик: 17 пострадавших

В Николаевской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком Volvo

сегодня, 09:58 195
Автор:

• Наталья Шевченко

На Николаевщине автобус врезался в грузовик: 17 пострадавших

Сегодня в Николаевской области на 296 километре автодороги М-05 Киев-Одесса произошло ДТП. Пассажирский автобус Temsa Diamond сообщением Одесса-Киев столкнулся с грузовиком Volvo. В результате пострадали 17 человек, сообщает региональное управление ГСЧС 19 февраля. 


Все пострадавшие ехали в автобусе. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя этого транспортного средства и передали его бригаде скорой помощи. 

Еще 16 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу (15 человек, в том числе пострадавший водитель) и Любашевскую ЦРБ Одесской области (два человека). Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации. 

Всего в автобусе было 39 пассажиров и два водителя. По состоянию на утро среды восемь человек из больницы выписали. 

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что в Харькове пожилая женщина, которая нарушила правила дорожного движения, погибла под колесами машины.


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Источник: https://mk.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/23279.html
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