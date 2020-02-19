На Николаевщине автобус врезался в грузовик: 17 пострадавших

Сегодня в Николаевской области на 296 километре автодороги М-05 Киев-Одесса произошло ДТП. Пассажирский автобус Temsa Diamond сообщением Одесса-Киев столкнулся с грузовиком Volvo. В результате пострадали 17 человек, сообщает региональное управление ГСЧС 19 февраля.





Все пострадавшие ехали в автобусе. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя этого транспортного средства и передали его бригаде скорой помощи.

Еще 16 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу (15 человек, в том числе пострадавший водитель) и Любашевскую ЦРБ Одесской области (два человека). Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Всего в автобусе было 39 пассажиров и два водителя. По состоянию на утро среды восемь человек из больницы выписали.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что в Харькове пожилая женщина, которая нарушила правила дорожного движения, погибла под колесами машины.



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