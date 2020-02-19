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На вокзале Одессы произошло самоубийство на глазах у сотни человек

На железнодорожной станции «Одесса-Главная» мужчина взобрался на трансформатор и свел счеты с жизнью на глазах толпы пассажиров

сегодня, 20:45 651
Автор:

• Елена Волкова

На вокзале Одессы произошло самоубийство на глазах у сотни человек

Сегодня на одесском вокзале произошло самоубийство на глазах у сотни человек. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на железнодорожной станции "Одесса-Главная" мужчина взобрался на трансформатор и схватился за оголенный провод линий электропередачи. В результате, он получил поражение током, несовместимое с жизнью.

Как рассказали в отделе полиции, на месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего квалифицируют его по статье УК. На данный момент известно, что скончался житель Одесской области, которому было 32 года. Что побудило его на отчаянный поступок, предстоит выяснить следователям.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в одном из общежитий Днепра студент выстрелил из пистолета несовершеннолетней девушке в голову, после чего попытался совершить суицид. Пострадавшую и стрелка госпитализировали в больницу.


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Источник: https://comments.ua/
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