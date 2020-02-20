На Закарпатье консул Латвии пытался провезти контрабанду

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На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области
пограничники вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть авто с
дипномерами, водитель которого наотрез отказался выйти и заблокировал ее. Об
этом на своей странице в Facebook написал сотрудник ГПСУ Павел Билецкий.
По его словам,
внедорожник Toyota был набит контрабандными сигаретами, сотрудникам ГПСУ 29-летний
украинец за рулем показал удостоверение почетного консула Латвии в Ужгороде.
Проверка показала, что удостоверение не выдавалось МИД - оно неустановленного образца. Нацполиция зарегистрировала дело за подделку документа и его использование.
По словам Билецкого, пограничники позвонили и. о. представителя МИД в Закарпатской области Дмитрию Керечанину, который "подтвердил по фото лицо консула", но не предъявленный документ.
Как сообщало издание "Комментарии", Уровень торговли контрабандой и поддельной продукцией продолжает стремительно расти, что обходится бюджету Украины более 5,1 млрд грн недополученных налогов.
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