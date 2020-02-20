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На Закарпатье консул Латвии пытался провезти контрабанду

Пограничники выявили в авто дипломата контрабанду

сегодня, 09:46
Автор:

• Наталья Шевченко

На Закарпатье консул Латвии пытался провезти контрабанду

На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области пограничники вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть авто с дипномерами, водитель которого наотрез отказался выйти и заблокировал ее. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник ГПСУ Павел Билецкий.

 По его словам, внедорожник Toyota был набит контрабандными сигаретами, сотрудникам ГПСУ 29-летний украинец за рулем показал удостоверение почетного консула Латвии в Ужгороде.

Проверка показала, что удостоверение не выдавалось МИД - оно неустановленного образца. Нацполиция зарегистрировала дело за подделку документа и его использование. 

По словам Билецкого, пограничники позвонили и. о. представителя МИД в Закарпатской области Дмитрию Керечанину, который "подтвердил по фото лицо консула", но не предъявленный документ. 

Как сообщало издание "Комментарии", Уровень торговли контрабандой и поддельной продукцией продолжает стремительно расти, что обходится бюджету Украины более 5,1 млрд грн недополученных налогов.


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Источник: https://comments.ua/
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