На Закарпатье консул Латвии пытался провезти контрабанду

На пункте пропуска "Тиса" в Закарпатской области пограничники вынуждены были применить физическую силу, чтобы осмотреть авто с дипномерами, водитель которого наотрез отказался выйти и заблокировал ее. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник ГПСУ Павел Билецкий.

По его словам, внедорожник Toyota был набит контрабандными сигаретами, сотрудникам ГПСУ 29-летний украинец за рулем показал удостоверение почетного консула Латвии в Ужгороде.

Проверка показала, что удостоверение не выдавалось МИД - оно неустановленного образца. Нацполиция зарегистрировала дело за подделку документа и его использование.

По словам Билецкого, пограничники позвонили и. о. представителя МИД в Закарпатской области Дмитрию Керечанину, который "подтвердил по фото лицо консула", но не предъявленный документ.

Как сообщало издание "Комментарии", Уровень торговли контрабандой и поддельной продукцией продолжает стремительно расти, что обходится бюджету Украины более 5,1 млрд грн недополученных налогов.

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