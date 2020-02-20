Самая крупная в мире авария: в Канаде - сотни авто «в лепешку», разлитое горючее бензовоза и жертвы

В Канаде произошло самое массовое в мире ДТП. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Монреаля, вчера на трассе столкнулись более сотни автомобилей, в результате чего в больнице оказались около 90 человек.

Известно, что столь масштабная авария произошла на въезде в канадский город Монреаль из-за непогоды. По предварительным данным, снежная метель привела к плохой видимости на дорогах, и машины влетали друг в друга, разбиваясь "в лепешку". В результате столкновений погибло два человека, а пострадали еще 90. Кроме того, 30 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители уточняют, что помимо десятков легковушек, разбились 12 грузовиков, один рейсовый автобус и один школьный. Сейчас трасса перекрыта, спецслужбы вывозят пострадавшие автомобили с дороги, чтобы возобновить движение.

Также есть информация о том, что школьный автобус столкнулся с бензовозом, в результате чего на дороге оказались сотни литров горючего.







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