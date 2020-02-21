Эвтаназия в Португалии и эвакуация украинцы в Новых Санжарах: дайджест ночных новостей

Португальский парламент проголосовал за эвтаназию в стране

Закон о легализации эвтаназии в Португалии поддержало Собрание республики страны.

Это было второе голосование по данному вопросу. Далее документ на доработку и внесение правок отдадут в специальную парламентскую комиссию. После этого он вступит в силу.

Разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп. В парламент поступили петиции, одну из которых подписали сотни врачей.

Аваков знает, кто устроил протесты в Новых Санжарах

Министр МВД Арсен Аваков в эфире "Право на власть" сказал, что к протестам в Новых Санжарах могут быть причастны политические и деловые круги.

Говоря о том, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил: "Кое-какие "уши" мы тоже увидели, и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства."

Аваков считает, что утром участники протестов "посмотрят на факты с другой стороны".

"А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", – заявил министр.



Эвтаназия в Португалии и возвращение украинцев из Уханя: дайджест ночных новостей

Рябошапка знает, потерял два тома "дел Майдана"

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствию известно, кто мог быть причастен к утечке информации в "делах Майдана".

По его словам, скорее всего это был человек, который работали при Горбатюку (бывшему начальнику спецрасследований ГПУ).

Генпрокурор не сомневается, что расследование этого дела будет доведено до логического завершения, а виновных привлекут к ответственности

"Нафтогаз" отключит 52 городов от газа

"Нафтогаз" из-за долгов с 1 марта может отключить от газоснабжения 52 производителей тепла. Эти производители имеют долги перед компанией на общую сумму в 392,8 млн грн и не выполняют ни одно из условий по расчетам. Чтобы избежать отключения теплопроизводители должны совершить минимальный платеж до 25 февраля включительно.

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