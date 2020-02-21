Жизнь в карантине: "Если бы я заболела коронавирусом, осталась бы в Китае" (ФОТО)

Невзирая на то, что еще вчера жители Новых Санжар жгли шины, провоцировали Нацгвардию и угрожали поджечь санаторий МВД, куда поселили эвакуированных из Уханя людей, сейчас возле места изоляции все спокойно. Вернувшиеся домой украинцы обживаются в комнатах, где им предстоит провести минимум две недели, и поделились с "Комментариями" первыми впечатлениями о карантине.

По словам криворожанки Алины Лазоренко, в их двух- и трехместных номерах есть все необходимое для жизни: санузел, холодильник, телевизор, кровати и стол.





"Когда мы только приехали, увидели, что здесь совсем никого нет, тут спокойно и нас будут охранять. Это самое главное. Вечером нас покормили, расселили и все мы, уставшие, легли спать, ведь в дороге мы пробыли, в общей сложности, сутки", - рассказывает украинка.

Сегодняшний день наших "уханьцев" стартовал в 9 утра с завтрака, после чего медики прошлись по комнатам, узнали о самочувствии всех прибывших и измеряли температуру. По словам Алины, все чувствуют себя хорошо, и манипуляции с забором крови не проводили.

"Выходим из комнат мы только за едой, стараемся не контактировать ни с кем, и практически все время пребываем в номерах. Новости мы смотрим и в курсе всего происходящего, - рассказывает девушка. - Сейчас здесь спокойно. Через окно я вижу охрану, много машин, автобусы, на которых нас привезли, и журналистов за забором"



По словам Алины, кроме еды и воды, пока им ничего не предоставили. Девушка говорит, что кто-то передал эвакуированным фрукты, которые, видимо, скоро разнесут по номерам. Кроме того, сейчас люди в изоляции с нетерпением ждут передач от родных.

Что же касается вчерашних потасовок, наши "уханьцы" связывают их с недостатком информации о коронавирусе.

“Наше правительство не предупредило людей о вирусе должным образом. Привезли, а там неизвестно что. Жители, которые вчера митинговали, не пытались поставить себя на наше место. У каждого есть семьи, случиться это могло с каждым, - рассуждает Алина Лазоренко. - Если бы, не дай бог, я заболела коронавирусом, я бы осталась в Китае, а не здесь. Там меня вылечат, а в Украине наши ни к чему не готовы".

Как ранее сообщали "Комментарии", больше всех вчера после эвакуации были шокированы иностранцы, которые не подозревали о митинге в Новых Санжарах. Алина говорит, что в их автобусе было человек пять иностранцев, которые пришли в полное недоумение, увидев разъяренную толпу и армию.

"Мы-то понимали, что происходит, мы знали все из новостей, а они - нет. Кто-то думал, что в Украине так допустимо. Ребята сидели и смотрели в окна со словами "Wow", снимали людей на улице, которые показывали на нас пальцами. Когда мы прикрыли шторку, полетели камни", - вспоминает о вчерашнем Алина, уверяя, что сейчас под охраной Нацгвардии они чувствуют себя в безопасности.

Автор фото: А. Лазоренко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!