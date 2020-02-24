Стало известно, почему зима так и не пришла

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветра, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные метеорологов

Это явление назвали "Арктическая осцилляция", оно имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, при этом усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры. По словам метеорологов, это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.





Главным плюсом нынешний зимы стало то, что Арктика смогла вернуть часть льда, который в последние зимы катастрофически таял.

Отметим, что в Украине этой зимой практически не было снега, а погода практические каждый месяц била столетние рекорды. Средняя температура воздуха за последние 2 месяца не опускалась ниже 5 градусов мороза, а дневная составляла от +3 до +8.

Как сообщало издание "Комментарии", 24 февраля на всей территории Украины будут дожди, в некоторых регионах – с мокрым снегом.

Так, согласно прогнозу, прохладнее всего сегодня днем будет в Сумах, где температура будет колебаться от -1 градуса до +1 тепла. Чуть теплее будет в Харькове, Луганске и Донецке, где температура составит +1…+3 градусов и ожидается сильный ливень. В Киеве сегодня так же дождливо, а воздух прогреется до +5-ти, в то время, как в большинстве городов на западной Украине столбики термометров покажут +4…+6. Все так же тепло, как и на минувшей неделе, будет на юге. В Одессе прогнозируют максимум этого дня – 10 тепла и небольшой дождь, а на градус меньше ожидается в Симферополе.

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