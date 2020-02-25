В Украине у школьников появилась новая опасная игра

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В Украине входит в моду новое опасное развлечение, которое может
привести к тяжелым травмам и даже смерти. Игра называется “Вызов прыжка” и придумали ее за рубежом.
Игра “Вызов прыжка” заключается в том, что во время прыжков
одному из участников подсекают ноги. Человек падает на землю плашмя. При этом
он может сильно удариться головой. Как результат – ушиб, сотрясение головного
мозга и даже смерть.
В результате этой игры в Бразилии уже умерла ученица
муниципальной школы имени Антонио Фагундеса Эмануэлы Медейрос. Девушка,
участвуя в игре, упала и ударилась головой о землю.
Ребенка госпитализировали, но врачи ничем не смогли помочь и Эмануэла скончалась.
Как ранее сообщали "Комментарии", в начале декабря 2017 года уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что среди подростков в стране набирает обороты новая суицидальная игра "Красная сова" со схожим с "Синим китом" принципом действия.
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