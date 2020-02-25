В Украине у школьников появилась новая опасная игра

В Украине входит в моду новое опасное развлечение, которое может привести к тяжелым травмам и даже смерти. Игра называется “Вызов прыжка” и придумали ее за рубежом.



Игра “Вызов прыжка” заключается в том, что во время прыжков одному из участников подсекают ноги. Человек падает на землю плашмя. При этом он может сильно удариться головой. Как результат – ушиб, сотрясение головного мозга и даже смерть.



В результате этой игры в Бразилии уже умерла ученица муниципальной школы имени Антонио Фагундеса Эмануэлы Медейрос. Девушка, участвуя в игре, упала и ударилась головой о землю.



Ребенка госпитализировали, но врачи ничем не смогли помочь и Эмануэла скончалась.

Как ранее сообщали "Комментарии", в начале декабря 2017 года уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что среди подростков в стране набирает обороты новая суицидальная игра "Красная сова" со схожим с "Синим китом" принципом действия.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!