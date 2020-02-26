Под Офисом президента мужчина устроил самоподжог

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В Киеве под Офисом президента во время акции протеста медиков мужчина совершил самоподжог, пишет "УНИАН".
Пламя удалось погасить, но он успел получить серьезные травмы. Пострадавшему оказали первую помощь находившиеся рядом правоохранители. Видео поджога опубликовал Иван Проценко. На нем можно видеть, что мужчину стремительно охватило пламя. Действие в, вокруг находились журналисты с камерами и правоохранители.
Действия мужчины связаны с земельным вопросом. Самоподжогом он попытался обратить внимание на свою проблему.
Как сообщало издание "Комментарии", в реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области, который после ссоры с женой облил себя бензином и поджег.
Как предварительно установлено нетрезвый мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облил себя бензином и поджег.
Также мы писали о том, что под стенами Верховной Рады фермер из Херсонской области хотел совершить самоподжог.
Мужчина пришел в Верховную Раду с канистрой бензина, чтобы заявить протест. Фермер провел посевную за собственные средства и требует, чтобы эти средства ему в виде горючего вернуло государство. Канистру у него отобрали.
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