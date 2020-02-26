Под Офисом президента мужчина устроил самоподжог

Как сообщало издание "Комментарии", в реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области, который после ссоры с женой облил себя бензином и поджег.

Как предварительно установлено нетрезвый мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облил себя бензином и поджег.

Также мы писали о том, что под стенами Верховной Рады фермер из Херсонской области хотел совершить самоподжог.

Мужчина пришел в Верховную Раду с канистрой бензина, чтобы заявить протест. Фермер провел посевную за собственные средства и требует, чтобы эти средства ему в виде горючего вернуло государство. Канистру у него отобрали.