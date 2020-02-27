"Февраль побил рекорд по количеству аварий на электросетях", - ГСЧС

За февраль 2020 года 504 населенных пунктов в 12 областях страны остались без света из-за аварии на электросетях. Согласно данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций – это абсолютный рекорд по знеструмленнях за полгода. Восстановление электроснабжения продолжается в Херсонской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Таковы последствия урагана, который прошелся по стране 24-26 февраля. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Причина масштабных повреждений – обветшалость сетей, которые не выдерживают непогоды. В среднем украинцы сидят без света по 18 часов в год. В то время, как европейцы – всего 23 минуты.



"Мы не обновляем сети. У нас есть потребитель, который также требует качественного электроснабжения по адекватной цене. Мы до сих пор не ввели РАБ-регулирования, которое очень нужно", - отметил министр энергетики Алексей Оржель.

Електромережі по стране изношены на 70%. Средний срок их эксплуатации – 40 лет. Для примера, АО "Прикарпатье облэнерго" за 17 лет удалось обновить лишь 1,5% всех сетей. На всю реконструкцию нужно 10 млрд грн. Это в 10 раз больше, чем облэнерго может выделить.

Энергетические эксперты убеждены, что решит проблему недофинансирования сетей переход к стимулирующему инвестиции тарифа. Как утверждается в сюжете, опыт Румынии показывает, что переход к РАБ тарифа позволил обновить за 7 лет треть сетей.

Напомним, ранее международный эксперт в гализу энергетики Эдвард Чоу отмечал что инвестору нужны предсказуемые и понятные условия. В рамках привлечения инвесторов в украинскую энергетику, правительство должно серьезно рассмотреть вариант внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB тарифов).





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что последний циклон принес в Одессу ураган под названием "Юлия", что стал причиной даже человеческим жертвам.



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