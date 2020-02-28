Во Вселенной зафиксировали мощнейший взрыв со времен Большого взрыва

Большую вспышку энергии заметили возле сверхмассивной черной дыры в центре галактики, находящейся на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли. Она расположена в скоплении Змееносца. . Об этом сообщает EurekAlert!.

Зафиксированный выброс энергии оказался настолько мощным, что смог пробить огромную дыру в плазме, окружающей скопление. Отмечается, что в образовавшуюся брешь могли бы поместиться 15 галактик Млечный Путь.



Доказательства образования дыры в плазме впоследствии взрыва смогли доказать, использовав приборы рентгеновской обсерватории Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенной решетки Murchison Widefield Array и радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope.

Объяснить причину столь мощного взрыва астрономы пока не могут.

Как сообщало издание "Комментарии", американские ученые раскрыли один из главных секретов нынешнего лета. Они назвали время и место звездного дождя из метеоритов, который проходит ежегодно.

Как отметили специалисты, эффектное явление, которое оставляет за собой незабываемые впечатления, является на самом деле метеоритным потоком Персеиды. Он образуется из большой кометы Свифта-Таттла, которая распадается на мелкие пылевые частицы.





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