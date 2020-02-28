"Минирование" не сработало: в Киеве попытались сорвать "Форум больших мечтателей"

Перед началом Форума возле Дворца собрались митингующие, которые были против проведения мероприятия. И фактически сразу после его начала появилась информация о якобы минировании здания и людей пришлось эвакуировать. Посетители Форума открыто выражали свое недовольство инцидентом, так как средняя цена билета на DreamBIG Forum составила 6,5 тыс. грн.



"Этот мир создали мечтатели. Безумцы, в чьи мечты никто не верил. Но всё то великое, чем мы восторгаемся, было когда-то чьей-то мечтой", - сказано в анонсе мероприятия.



Как отметили организаторы Форума, основатель Taryan Group Артур Мхитарян собрал на сцене Дворца Спорта "больших мечтателей", которые создали масштабные проекты, ставили спортивные рекорды, строили невероятные здания и своим творчеством вдохновили тысячи людей.



Среди ТОП-спикеров организаторы указывали Артура Мхитаряна, автора мировых бестселлеров Роберта Грина ("48 законов власти"), бизнесмена и государственного деятеля Ахмеда Бин Байата, ведущего лайф-тренера и мотивационного спикера Аллу Клименко, сооснователя Gres Todorchuk PR Ярослава Греся, предпринимателя и основателя FEDORIV Group Андрея Федорива, первого президента Украины Леонида Кравчука, боксера Александра Усика. Ведущей DreamBIG Forum была Маша Ефросинина.



Согласно планам организаторов Форума, спикеры должны были поделиться своими мечтами, знаниями и мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте.



По факту сообщения о минировании полиция проводит следственные действия.







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