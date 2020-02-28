Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.02.2020

BTC/USD

8666.17

ETH/USD

224.36

LTC/USD

59.74

НБУ 28.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

27.11

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия "Минирование" не сработало: в Киеве попытались сорвать "Форум больших мечтателей"
НОВОСТИ Все новости

"Минирование" не сработало: в Киеве попытались сорвать "Форум больших мечтателей"

В четверг, 27 февраля, в киевском Дворце спорта прошел DreamBIG Forum ("Форум больших мечтателей"), который неизвестные попытались сорвать, сообщив о минировании Дворца

сегодня, 13:59
Автор:

• Комментарии

"Минирование" не сработало: в Киеве попытались сорвать "Форум больших мечтателей"

Перед началом Форума возле Дворца собрались митингующие, которые были против проведения мероприятия. И фактически сразу после его начала появилась информация о якобы минировании здания и людей пришлось эвакуировать. Посетители Форума открыто выражали свое недовольство инцидентом, так как средняя цена билета на DreamBIG Forum составила 6,5 тыс. грн. 

"Этот мир создали мечтатели. Безумцы, в чьи мечты никто не верил. Но всё то великое, чем мы восторгаемся, было когда-то чьей-то мечтой", - сказано в анонсе мероприятия.

Как отметили организаторы Форума, основатель Taryan Group Артур Мхитарян собрал на сцене Дворца Спорта "больших мечтателей", которые создали масштабные проекты, ставили спортивные рекорды, строили невероятные здания и своим творчеством вдохновили тысячи людей.

Среди ТОП-спикеров организаторы указывали Артура Мхитаряна, автора мировых бестселлеров Роберта Грина ("48 законов власти"), бизнесмена и государственного деятеля Ахмеда Бин Байата, ведущего лайф-тренера и мотивационного спикера Аллу Клименко, сооснователя Gres Todorchuk PR Ярослава Греся, предпринимателя и основателя FEDORIV Group Андрея Федорива, первого президента Украины Леонида Кравчука, боксера Александра Усика. Ведущей DreamBIG Forum была Маша Ефросинина.

Согласно планам организаторов Форума, спикеры должны были поделиться своими мечтами, знаниями и мотивацией к новым свершениям, вдохновением и навыками, чтобы зажигать других и помочь приблизиться к своей мечте. 

По факту сообщения о минировании полиция проводит следственные действия.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/society/10893815-v-kieve-minirovaniem-pytalis-sorvat-forum-bolshih-mechtateley.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...