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Харьковский студент из Китая вышел на одиночный пикет из-за "коронавирусной дискриминации"

Рядом с собой пикетирующий китаец установил плакат, на котором написал, что он человек, а не коронавирус

сегодня, 19:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Харьковский студент из Китая вышел на одиночный пикет из-за "коронавирусной дискриминации"

Сегодня, 1 марта, в харьковском саду им. Т. Шевченко  молодой китаец в медицинской маске устроил одиночный пикет, на котором обратил внимание на дискриминацию людей китайской национальности из-за распространения коронавируса. Об этом передает Телеграмм-канал Харькова. 

 Рядом с собой участник одиночного пикета  установил доску с надписями на трех языках – китайском, русском и английском.

"Я не вирус! Я – человек! Искоренение предрассудков! Мы – весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлее!", - гласила надпись.

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Напомним, ранее портал "Харьков. Комментарии" сообщал о том, что студентов китайской национальности попросту перестали допускать к занятиям из-за опасения заражения коронавирусом.  К примеру, в одном из популярных харьковских вузов, факультет по подготовке иностранных граждан университета должен реализовать дистанционные формы обучения для студентов из КНР. Лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования, для этих студентов, отсрочат.


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