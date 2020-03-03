«За то, что швыряла камни, не стыдно»: участница протестов в Новых Санжарах

Жительница Новых Санжар, которая "отличилась" во время эвакуации украинцев из китайского города Ухань, не испытывает стыда за то, что швыряла камни. Видео с интервью опубликовано Pavlovsky News.

"Я честно вам скажу, мне стыдно за одно – за мат. Что учителя видели. Это же я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни – не стыдно. Было бы еще такое... все равно бы выходила, протестовала", - заявила жительница.

Женщина рассказала, что была в гостях, а когда возвращалась, то увидела беспорядки в поселке. По ее словам, с мужем решили туда пойти, чтобы разыскать одного из сыновей, потому что его на тот момент не было дома. Однако на месте увидели автобусы с эвакуированными, водителей в защитной экипировке. Женщина рассказала, что полиция толкала местных и пускала газ.

"Мы, как женщины, не можем полицию осилить, мы взяли камушки и швыряли камнями по ним", - говорит женщина, уверяя, что в автобусы не целились.

При этом, жительница до сих пор считает, что людей эвакуировали больных, а в то, что в четверг обсервация закончится - также не верит. Главный аргумент, из-за чего местные испугались "больных" – водители были "упакованные". Кроме того, местным страшно, что поселенцы в обсервации выходят на балконы.

Добавим, что женщина получила подозрение по факту хулиганства, заверила, что готова нести ответственность, определит суд.





Ранее "Комментарии" писали, что подозреваемых в организации беспорядков в Новых Санжарах отправили под стражу.

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