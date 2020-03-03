«За то, что швыряла камни, не стыдно»: участница протестов в Новых Санжарах

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8772.19
ETH/USD
224.81
LTC/USD
60.63
USD/UAH
25.00
EUR/UAH
28.02
RUB/UAH
0.38
Жительница Новых Санжар, которая "отличилась" во время эвакуации украинцев из китайского города Ухань, не испытывает стыда за то, что швыряла камни. Видео с интервью опубликовано Pavlovsky News.
"Я честно вам скажу, мне стыдно за одно – за мат. Что учителя видели. Это же я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни – не стыдно. Было бы еще такое... все равно бы выходила, протестовала", - заявила жительница.
Женщина рассказала, что была в гостях, а когда возвращалась, то увидела беспорядки в поселке. По ее словам, с мужем решили туда пойти, чтобы разыскать одного из сыновей, потому что его на тот момент не было дома. Однако на месте увидели автобусы с эвакуированными, водителей в защитной экипировке. Женщина рассказала, что полиция толкала местных и пускала газ.
"Мы, как женщины, не можем полицию осилить, мы взяли камушки и швыряли камнями по ним", - говорит женщина, уверяя, что в автобусы не целились.
При этом, жительница до сих пор считает, что людей эвакуировали больных, а в то, что в четверг обсервация закончится - также не верит. Главный аргумент, из-за чего местные испугались "больных" – водители были "упакованные". Кроме того, местным страшно, что поселенцы в обсервации выходят на балконы.
Добавим, что женщина получила подозрение по факту хулиганства, заверила, что готова нести ответственность, определит суд.
Ранее "Комментарии" писали, что подозреваемых в организации беспорядков в Новых Санжарах отправили под стражу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости