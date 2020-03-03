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«Людей пытают, издеваются»: узник Кремля снял видео из российской тюремной больницы

Омбудсмен Людмила Денисова опубликовала видео узника Кремля Владимира Якименко из российской тюремной больницы

сегодня, 17:31
Автор:

• Таисия Ерохина

«Людей пытают, издеваются»: узник Кремля снял видео из российской тюремной больницы

Незаконно осужденный украинец Владимир Якименко находится в российской тюремной больнице, где, по его словам, совершают пытки и моральное давление. Видео украинец направил уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, о чем она сообщила в Facebook.

Так, Якименко третьи сутки находится в областной тюремной больнице "ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области", где страдает от психологического давления и имеет подавленное моральное состояние. Кроме того, у украинца сломана ключица, которую в медучреждении никак не лечат. Не дают, по словам Якименко, даже таблетки от головной боли.

"То, что я увидел, очень ужасно. Людей пытают, издеваются. Также меня заставляют работать, хотя говорю, что ключица сломана. Ко мне не осуществляют физическое насилие, как как к другим. Только моральное издевательство. Очень ужасные условия", - рассказал украинец.

Омбудсмен призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатического корпуса Украины посетить Якименко.

"В таких условиях он нуждается в поддержке и внимании, а также уверенности, что его не оставили наедине", - написала Денисова.

Добавим, что Владимир Якименко, волонтер и активист "Автомайдана", был задержан российскими силовиками в июне 2017 года, когда пересекал админграницу с аннексированным Крымом. Его обвинили в транспортировке наркотиков, подконтрольный Кремлю суд в Крыму дал украинцу 15,5 лет колонии.

Ранее "Комментарии" писали, что в Крыму полицейские издевались над подростком: "сняли штаны и включили электрошокер".


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Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman/?__tn__=kC-R&eid=ARCx0VN4T_rjmIU9JYlAGKE4KRR1FEXP0dL3RlnVFxHN2zDwd4ahXZTX_w9a08Nc08oVtlpvml-qnnMX&hc_ref=ARSNyR8b5kYTfgTE1h25m8DU7VTy_DKw54SWA4Z-lZL__NyBg8Nf6XE_cIdB0Oz4XWQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDlGqkJAuCQq
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